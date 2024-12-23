Эксперт Ляшок: максимальный размер больничного составит 5,7 тысячи рублей в день

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Максимальный размер больничного в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день, сообщил специалист Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

"Рост максимального размера больничного напрямую связан с текущим ростом зарплат. Формула, которой руководствуется правительство при расчете максимального размера пособия по больничному, учитывает рост размеров оплаты труда", – цитирует его РИА Новости.

Получить максимальное пособие смогут россияне со стажем от 8 лет и зарплатой за последние два года не менее 230% от средней по стране – 1,917 миллиона рублей за 2023 год (около 160 тысяч рублей в месяц) и 2,225 миллиона рублей за 2024 год (около 185 тысяч в месяц), уточнил эксперт.

При подсчете стажа учитывается официальное трудоустройство, военная, государственная и муниципальная служба, ИП и деятельность фермерских хозяйств, если оплачивалось соцстрахование.

Между тем Минздрав РФ хочет изменить порядок формирования больничных. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Специалисты будут учитывать число выданных листков нетрудоспособности человеку для того, чтобы выявлять причины его состояния и принимать меры по улучшению оказания медпомощи.

Новый порядок оформления больничных листов станет защитой от злоупотреблений, объяснил депутат Госдумы Алексей Куринный.

