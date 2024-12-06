Минздрав изменит порядок формирования больничных в 2025 году

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Минздрав РФ хочет изменить порядок формирования больничных. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа ведомства.

В данный момент уже закончено публичное обсуждение проекта, идет подведение его итогов.

Согласно новым правилам, теперь специалисты будут учитывать количество выданных листков нетрудоспособности гражданину для того, чтобы выявлять причины его состояния для принятия мер по улучшению оказания медпомощи.

К примеру, если в течение полугода больничный оформлялся четыре раза (за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощь методом заместительной почечной терапии), то врачи обязаны будут передавать документацию врачебной комиссии.

Как сообщили в Минздраве, инициатива призвана улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста. Помимо этого, мера позволит выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности благодаря активным профилактическим мероприятиям.

Российский Минздрав также разработал законопроект, который создает резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями. Речь идет о тех случаях, когда власти региона не могут обеспечить таких людей медикаментами из-за бюджетных ограничений.

В конце ноября Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фoнда обязательного медстрахoвания (ФОМС) на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Доходы фонда на 2025 гoд составят в сумме 4,339 трлн рублей, на 2026 год – 4,777 трлн рублей, на 2027 год – 5,161 трлн рублей.