Матвиенко попросила разъяснить регионам переход на клинические рекомендации

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко порекомендовала министерству здравоохранения России разъяснить региональным медицинским организациям процесс перехода на клинические рекомендации, вступающие в силу с 1 января 2025 года.

"Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. <...> Если вы убеждены, что поступаете правильно, то вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами, но напряжение нарастает и не реагировать на него нельзя", – передает слова спикера Совфеда ТАСС.

В свою очередь, статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай отметил, что по данному вопросу уже была проведена встреча с медицинской общественностью.

"Готовим сейчас дополнительные предложения, в том числе по корректировке законодательства, если это потребуется, работу проводим и продолжим ее проводить", – заметил он.

Ранее в Минздраве России одобрили новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Один из расширенных разделов относится к обезболиванию женщины. В нем уточняется, какие лекарства и в каких дозах должны использовать врачи. При этом женщинам, как и прежде, советуют в первую очередь применять немедикаментозные методы обезболивания.

Также изменяется порядок ведения дневника наблюдения за пациенткой. Теперь в активной фазе первого периода родов температуру тела женщины будут мерить в два раза чаще.