Минздрав РФ разработал критерии оказания медпомощи больным гепатитом С

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минздрав России разработал критерии оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые критерии оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования", – следует из документа.

В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что реализация проекта позволит расширить круг лиц, которым необходима медпомощь, особенно проходящим лечение в стационарах.

Как объяснил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, госпитализация пациентов с гепатитом С происходит в случае наличия у них рисков развития тяжелых состояний, связанных с фиброзом и циррозом печени.

Лечение пациентов современными препаратами позволит снизить риски развития заболевания. Современные препараты для лечения гепатита C являются эффективными. Их прием разрешен с трех лет.

До этого в Роспотребнадзоре начали работу над улучшением экспресс-тестирования на гепатит С. Как отмечала руководитель ведомства Анна Попова, главная цель работы заключается в расширении охвата по выявлению заболевания у населения.



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