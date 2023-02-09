20:26Общество
Минздрав РФ разработал критерии оказания медпомощи больным гепатитом С
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минздрав России разработал критерии оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемые критерии оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования", – следует из документа.
В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что реализация проекта позволит расширить круг лиц, которым необходима медпомощь, особенно проходящим лечение в стационарах.
Как объяснил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, госпитализация пациентов с гепатитом С происходит в случае наличия у них рисков развития тяжелых состояний, связанных с фиброзом и циррозом печени.
Лечение пациентов современными препаратами позволит снизить риски развития заболевания. Современные препараты для лечения гепатита C являются эффективными. Их прием разрешен с трех лет.
До этого в Роспотребнадзоре начали работу над улучшением экспресс-тестирования на гепатит С. Как отмечала руководитель ведомства Анна Попова, главная цель работы заключается в расширении охвата по выявлению заболевания у населения.
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