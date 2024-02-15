Минздрав попросили вернуть диспансеризацию для россиян с болезнями почек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общественные организации Всероссийский союз пациентов и профильная "Нефро-Лига" попросили российский Минздрав вернуть в диспансеризацию пациентов с больными почками, сообщает газета "Известия".

В 2022 году ведомство издало документ, в котором включило в диспансерное наблюдение лишь две группы больных хроническими болезнями почек (ХБП) из существующих 6. Они получили право периодически бесплатно проходить обследования. Однако в предыдущих постановлениях право на диспансеризацию имели все 6 категорий.



Однако в клинических рекомендациях ведомства по ведению больных с ХБП наблюдение по диспансеризации рекомендуется всем категориям. Об этом противоречии и указали общественники в своем письме в Минздрав.

"Приказ не отменял клинические рекомендации, но большинство региональных Минздравов из-за несостыковок создали свои локальные нормативно-правовые акты", – объяснили они.

Важность проблемы, уверены общественники, в том, что только постоянное диспансерное наблюдение позволяет заметить ухудшение состояния больного и своевременно принять меры, не доводя ситуацию до трансплантации или гемодиализа.



По данным председателя наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Валерия Шило, сейчас в России на заместительной почечной терапии находятся около 67 500 человек, из них на диализе около 52 000, а еще 14 500 пациентов живут с пересаженной почкой.



Эксперт уверен, что это поможет не только отсрочить заместительную терапию для пациентов, но и сэкономить бюджетные средства. По его мнению, люди не будут привязаны к аппаратам, а значит, смогут работать и жить полноценной жизнью, при этом сама стоимость процедуры диализа может доходить до 1,5 миллиона рублей.

"Такие расходы абсолютно оправданны, однако есть возможность снизить экономическое бремя от ХБП и отсрочить необходимость диализа и трансплантации", – рассказал Шило.

В пресс-службе самого министерства уже заявили, что получили обращение. Оно уже находится в проработке. Также там уточнили, что диспансерному наблюдению подлежат пациенты после перенесенной острой почечной недостаточности, в стабильном состоянии, с хронической почечной недостаточностью первой стадии, а также страдающие ХБП независимо от ее причины и стадии.



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Это Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого, а также старейшая онкобольница города – ГКОБ № 1.

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