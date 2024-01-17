В Москве записали видеообращения для пациентов, игнорирующих рекомендации врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников записал видеообращения для пациентов с хроническими заболеваниями, которые игнорируют рекомендации врачей. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, которые приводятся на портале мэра и правительства столицы, на сегодняшний день персональные видеообращения получили около 500 тысяч человек.

Заммэра подчеркнула, что Тяжельников лично сформировал для каждого пациента обращение по его конкретному заболеванию и рекомендациям. Кроме того, врач оценил возможные риски и спрогнозировал, на сколько лет постоянный мониторинг своего состояния и выполнение рекомендаций медиков может увеличить продолжительность жизни.

Ракова добавила, что, несмотря на праздничные дни, более половины пациентов уже посмотрели видео. Еще около 10 тысяч москвичей уже посетили врача по своему хроническому заболеванию.

"Мы очень надеемся, что наши усилия и новые персональные программы помогут изменить отношение москвичей к своему здоровью и увеличат продолжительность жизни", – заключила вице-мэр.

Ранее департамент здравоохранения Москвы разработал и утвердил новые правила общения между врачами и пациентами. Именно это стало причиной ввода новой культуры общения во врачебное сообщество Москвы, уточнили в департаменте. Соответствующие рекомендации уже доведены до каждого медицинского учреждения города.

Также в департаменте подчеркнули, что в целях совершенствования работы ведомство позволило московским поликлиникам вести обезличенный аудиомониторинг.

Сергей Собянин до этого рассказал, что в 2024 году вступают в силу некоторые изменения в связи с реализацией важных проектов в сфере здравоохранения. По словам мэра Москвы, некоторые проекты являются пилотными. Однако программы хорошо зарекомендовали себя во время тестов, поэтому будут реализовываться на постоянной основе.

В частности, в 2024 году продолжится развитие проекта по проведению проактивной диспансеризации жителей столицы, у которых имеются хронические проблемы с сердцем. Также заработают три новых стандарта для безопасного использования искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

"Мой район. Новости": новые проекты в здравоохранении вступили в силу в столице