Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2024 году вступают в силу некоторые изменения в связи с реализацией важных проектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, некоторые проекты являются пилотными. Однако программы хорошо зарекомендовали себя во время тестов, поэтому будут реализовываться на постоянной основе.

Градоначальник рассказал, что в столице в этом году будут осуществляться программы по поддержке клинических исследований лекарств, по компенсации и получению на самостоятельную покупку льготных медпрепаратов в коммерческих аптеках, а также по исследованию препаратов для лечения онкозаболеваний.



Собянин уточнил, что в 2024 году продолжится развитие проекта по проведению проактивной диспансеризации жителей столицы, у которых имеются хронические проблемы с сердцем.



При этом мэр добавил, что с нового года заработают три новых стандарта для безопасного использования искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Он отметил, что нормы вступили в силу на последующие три года.

Ранее сообщалось, что Московский онкологический институт имени П. А. Герцена проведет с 15 по 19 января бесплатные консультации для россиян с онкологией, которые ранее не посещали подобные мероприятия. Для консультации у онколога по ОМС направление 057/у не нужно.



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