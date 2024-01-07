Московский онкологический институт имени Герцена проведет бесплатные консультации

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Московский онкологический институт имени П. А. Герцена проведет бесплатные консультации для россиян с онкологией в январе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного онколога Минздрава РФ, гендиректора Национального медицинского исследовательского института (НМИЦ) радиологии Андрея Каприна.

По его словам, консультации в рамках специальной акции будут проводиться с 15 по 19 января в Московском онкологическом институте имени П. А. Герцена – филиале НМИЦ радиологии Минздрава РФ. Каприн отметил, что для консультации у онколога по ОМС направление 057/у будет не нужно.

Отмечается, что посетить консультацию могут люди с подтвержденной онкологией, которые ранее не посещали подобные мероприятия, а также не проходили обследование и лечение в НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил увеличить выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров. С его слов, с 2020 года врачи получают стимулирующие выплаты за выявление онкологии во время диспансеризации граждан. При этом они ни разу не индексировались, хотя, по данным Росстата, индекс потребительских цен с января 2020 года по октябрь 2023 года составил 31,94%.

Таким образом, указал парламентарий, стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в реальном выражении уменьшились на треть.

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