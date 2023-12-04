Онколог назвал привычки, провоцирующие развитие рака печени

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Рак печени – один из самых распространенных видов онкологии. Его развитие в организме может быть вызвано чрезмерным употреблением алкоголя и жирной пищи (свинины или утки). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-онколога, кандидата медицинских наук и старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина.

"Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80% массы печени", – предупредил он.

Кроме того, по словам онколога, химические добавки, которые присутствуют в некоторых продуктах питания, тоже угрожают здоровью печени.

При этом, как добавил эксперт, повлиять на развитие рака в организме могут и вирусные инфекции: гепатит В и С, цирроз печени.

Ранее были названы привычки, которые негативно сказываются на здоровье печени. К ее заболеваниям может приводить неправильное питание и употребление алкоголя в любом количестве. Кроме того, на работу печени может плохо влиять самолечение, когда человек бесконтрольно принимает какие-либо лекарства.



"Доктор 24": печень