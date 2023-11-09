В Москве опубликовали рейтинг якорных онкологических стационаров за 9 месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Публичный рейтинг якорных онкологических стационаров за период с января по сентябрь 2023 года сформировали в Москве. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что рейтинг складывается из двух составляющих: медицинские показатели и отзывы пациентов. Первую строчку продолжает занимать городская клиническая онкологическая больница № 1.

По ее словам, открытый рейтинг дает учреждениям и их специалистам дополнительную мотивацию развития, а пациентам – постоянное улучшение качества помощи, результатов лечения, непрерывности и открытости лечебно-диагностического процесса, комфорта. Ракова считает, что это особенно важно в московском ценностно-ориентированном взаимодействии онкологических учреждений с пациентами.

Отмечается, что рейтинг предоставляет возможность проследить разные показатели в динамике. В частности, существенно сократились сроки ожидания начала лечения, врачебный консилиум стал проводиться быстрее, показатели по отсутствию осложнений после операций стабильно остаются на уровне 98 и 100%.

С рейтингом можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы. В основе его медицинской составляющей находится соблюдение регламента клиентских путей, охватывающих все этапы. В них также есть четкий алгоритм действий при разных онкологических заболеваниях, а именно перечень исследований, сроки выполнения, периодичность осмотров, необходимые специалисты и другое. При помощи этого пациент может знать, какую помощь и в какой период ему окажут.

Между тем пациентская составляющая – это оценка качества работы медорганизации горожанами, которые проходят лечение. Учитываются уровень информированности человека о результатах онкоконсилиумов, возможных осложнениях, плане лечения. Персональные помощники, сопровождающие человека на каждом этапе лечебно-диагностического процесса, собирают от пациентов обратную связь. Кроме того, помощники решают немедицинские вопросы: напоминают о визитах к врачу, помогают записаться на исследование.

Так, медицинский рейтинг онкологической больницы № 1 – 4,7, пациентский – 3,8. На втором месте рейтинга находится Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова (медицинский рейтинг – 4,3, пациентский рейтинг – 3,2), на третьем – Московская городская онкологическая больница № 62 (медицинский рейтинг – 3,3, пациентский рейтинг – 4,2).

На четвертой строчке расположилась Городская клиническая больница имени С. П. Боткина (медицинский рейтинг – 3,2, пациентский рейтинг – 4,0), на пятой –Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" (медицинский рейтинг – 2,7, пациентский рейтинг – 2,2).

Рейтинг показывает прозрачность всех медицинских служб для пациентов и стимулирует стационары регулярно улучшать свои показатели на фоне достижений коллег.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.

Также Ракова сообщила, что в Москве успешно реализуются программы обучения врачей-онкологов. Также расходы на лечение онкобольных увеличились в пять раз за минувшие пять лет. Позитивным моментом является тот факт, что выросла и продолжительность жизни, добавила заммэра.

Число случаев раннего выявления рака молочной железы в Москве выросло на 12% – Ракова