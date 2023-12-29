В России разработали технологию заготовки сухой плазмы

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало технологию по заготовке сухой плазмы крови, которая будет нужна военным. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Я не могу не отметить такую инновационную разработку, как лиофилизированную плазму. <...> Этот продукт готов, и уже сейчас он очень востребован силовыми нашими структурами", – цитирует Скворцову РИА Новости.

По ее словам, технологию разработали в Санкт-Петербургском институтом гематологии и трансфузиологии. Продукт создали для каждой группы крови, включая самую редкую – четвертую группу отрицательного резуса, его можно вводить пациенту без определения его группы крови.

Ранее в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского разработали новый способ пересадки поджелудочной железы, выявив особенность кровоснабжения головки органа.

За это ученые получили свидетельство о научном открытии и медали имени академика Петра Капицы от Международной академии авторов научных открытий и изобретений Российской академии естественных наук.

В НИИ имени Склифосовского врачи провели повторную пересадку легких