Свыше 5,3 тыс видеоконсультаций провели специалисты центров госуслуг на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За год популярность видеоконсультаций с сотрудниками центров госуслуг на mos.ru выросла более чем в два раза, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 2023 году работники офисов "Мои документы" провели больше 3,5 тысячи онлайн-консультаций, а в 2022 году – свыше 1,4 тысячи. Всего с начала появления сервиса им воспользовались более 5,3 тысячи человек.

С помощью сервиса "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате" жители столицы, юрлица и предприниматели, зарегистрированные на mos.ru, могут за несколько минут записаться на онлайн-встречу при помощи любого электронного устройства.

Вопросы, которые можно задать, касаются более чем 200 услуг, доступных в центрах "Мои документы". К примеру, можно узнать о порядке оформления свидетельства о рождении, пенсии, регистрации недвижимости, регистрации по месту жительства или пребывания, перерасчета коммунальных услуг, передачи показаний индивидуальных приборов учета, получения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, загранпаспорта, ИНН, полиса ОМС, СНИЛС, региональной социальной доплаты к пенсии, отдельных соцвыплат семьям с детьми и других значимых услугах.

Сервис записи на онлайн-консультации доступен для пользователей mos.ru с полной учетной записью уже более двух лет. За это время жители записались на видеовстречи с представителями городских учреждений и ведомств свыше 54 тысяч раз.

С помощью сервиса можно записаться на онлайн-консультации к представителям центров госуслуг "Мои документы" и 13 городских ведомств. Причем в трех из них можно напрямую пообщаться с руководителями или уполномоченными представителями. Одна консультация длится до 20 минут, доступное время – с 10:00 до 20:00.

Онлайн-консультации имеют информационный характер. Для дальнейшей подачи документов заявителю нужно лично обратиться в удобный центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что разделом "Помощь" на портале mos.ru воспользовались почти 380 тысяч человек. Благодаря странице можно получить ответ на любой вопрос о столичной медицине, образовании, жилищно-коммунальных услугах, найти контакты городских ведомств и служб, а также изучить подробные рекомендации для решения насущных задач.

Востребованность услуг и сервисов портала mos.ru выросла на 15% за год