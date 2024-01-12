Столичный Депздрав утвердил новые правила общения врачей с пациентами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Департамент здравоохранения Москвы разработал и утвердил новые правила общения между врачами и пациентами. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы получаем жалобы пациентов на формальное, не всегда уважительное отношение врачей. Нередки и жалобы врачей на неуважительное поведение со стороны пациентов", – рассказали в пресс-службе.

Именно это стало причиной ввода новой культуры общения во врачебное сообщество Москвы, уточнили в департаменте. Соответствующие рекомендации уже доведены до каждого медицинского учреждения города.

"В них прописано, как должен проводиться прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, даже какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять", – объяснили в Депздраве, уточнив, что аналогичный набор правил для общения ранее выпустил Минздрав России.

Также в департаменте подчеркнули, что в целях совершенствования работы ведомство позволило московским поликлиникам вести обезличенный аудиомониторинг.

"Аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, хранится без привязки к конкретному приему и не позволяет идентифицировать конкретного пациента или врача. Соответственно, содержание такой аудиозаписи не является врачебной тайной", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, аудиозаписи будут храниться не более 1 месяца на защищенных серверах. Между тем для проведения мониторинга не планируется закупка дополнительного оборудования, подчеркнули в Депздраве.

Для обеспечения выборочного аудиомониторинга внутри каждого медучреждения будет выделен сотрудник, закрепленный главным врачом. Он будет анализировать, какие типовые ошибки встречаются у коллег при общении с пациентами. Затем он сможет сформировать рекомендации для коллектива, чтобы такого больше не повторилось, заключили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году вступают в силу некоторые изменения в связи с реализацией важных проектов в сфере здравоохранения. По словам мэра Москвы, некоторые проекты являются пилотными. Однако программы хорошо зарекомендовали себя во время тестов, поэтому будут реализовываться на постоянной основе.

В частности, в 2024 году продолжится развитие проекта по проведению проактивной диспансеризации жителей столицы, у которых имеются хронические проблемы с сердцем. Также заработают три новых стандарта для безопасного использования искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

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