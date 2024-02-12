Минздрав РФ может добавить в программу профосмотров исследование на антитела к гепатиту С

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав РФ планирует добавить в программу профилактического осмотра проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С у россиян в 18 лет и старше один раз в 10 лет. Соответствующий приказ ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Внести изменения в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", – указано в документе.

Отмечается, что также предусмотрено проводить оценку репродуктивного здоровья и репродуктивных установок в рамках диспансеризации.

Ранее Минздрав утвердил временные нормы приема психиатра, нарколога и психотерапевта. Так, прием у психиатра должен длиться не больше 24 минут, у нарколога – не более 26 минут, у психотерапевта – не более 42 минут.

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