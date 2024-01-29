Минздрав РФ утвердил нормы времени на прием психиатра, нарколога и психотерапевта

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Минздрав России утвердил временные нормы приема психиатра, нарколога и психотерапевта. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу ведомства, прием у врача-психиатра должен длиться не более 24 минут, у психиатра-нарколога – не более 26 минут, у психотерапевта – не более 42 минут. Речь идет о государственной практике и приеме в амбулаторных условиях.

Если же пациент пришел на прием с профилактической целью, то норма времени устанавливается в размере 65% от нормы приема пациента с заболеванием. При этом затраты врача-психиатра и психотерапевта на оформление медицинских документов не должны превышать 35% времени, психиатра-нарколога – 42%.

Ранее стало известно, что психологи в поликлиниках начали работать во всех регионах России.

С 1 июля 2023 года вступил в силу приказ министерства здравоохранения России о порядке оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Этот документ позволил предоставлять психологическую помощь гражданам России в поликлиниках по ОМС.



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