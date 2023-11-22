В Москве запустили посвященный психологическому здоровью онлайн-маршрут

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Онлайн-маршрут психологического здоровья "Разбираемся вместе" открылся 22 ноября в честь Дня психолога в Москве. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы отобрали три ключевых аспекта, которые касаются жизни любого человека: взаимоотношения, работа с эмоциями и самооценка. Слушателей ждут вебинары и видеосоветы, онлайн-тесты, тематические статьи и другие полезные материалы от ведущих экспертов Московской службы психологической помощи, клинических психологов и практикующих психотерапевтов", – подчеркнула она.

Маршрут будет работать до 13 декабря. В него включили три недельных трека по ключевым аспектам душевного благополучия. Первый этап стартовал 22 ноября, во Всемирный день психолога. Его посвятили взаимоотношениям в семье, формированию здоровых отношений в паре и полезным семейным лайфхакам.

Один из вебинаров "С чего начинаются близкие отношения, или несколько слов о привязанности" проведет победитель конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Психолог" 2022 года Наталья Болдырева. Второй трек начнется 29 ноября и завершится 6 декабря. Москвичи узнают об эмоциях, тревожности и ресурсном состоянии во время стресса. Последним треком станет "Работа с самооценкой: синдром самозванца и потеря мотивации".

Также для гостей организуют тематические тесты, серию полезных видеосоветов и специальные карточки "Просто о сложном", на которых расшифруют профессиональные термины.

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