05 октября, 12:39Общество
Врач назвала лучший способ борьбы с осенней сонливостью
Фото: depositphotos/fizkes
Нахождение в светлом помещении поможет побороть осеннюю сонливость. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Сонливость в осенний период зачастую возникает из-за недостатка солнечного света. "Осенью у нас изменяется световой день, становится меньше солнца, серотонина и активности. В итоге ухудшается настроение, появляется сонливость", – пояснила терапевт.
Однако стоит учитывать, что сонливость не всегда бывает связана с сокращением светового дня. В некоторых случаях она может сигнализировать о проблемах со здоровьем.
"Сниженная функция щитовидной железы, нехватка каких-то витаминов и микроэлементов, например железа, витамина D, также будут давать сонливость. Если человек заболевает или только начинает выздоравливать, то тоже будет хотеть спать днем", – заключила эксперт.
Ранее был назван рацион, который поможет чувствовать бодрость в осенний период. Для этого рекомендуется употреблять продукты, обладающие высокой питательной ценностью. Пища должна быть разнообразной и свежей либо прошедшей щадящую обработку. Например, подойдут сезонные овощи и фрукты. Также необходимо употреблять зерновые, белки и полезные жиры.
Читайте также