Врач назвала лучший способ борьбы с осенней сонливостью

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Нахождение в светлом помещении поможет побороть осеннюю сонливость. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Сонливость в осенний период зачастую возникает из-за недостатка солнечного света. "Осенью у нас изменяется световой день, становится меньше солнца, серотонина и активности. В итоге ухудшается настроение, появляется сонливость", – пояснила терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Для борьбы с сонливостью из-за уменьшения солнечного света нужно днем создавать себе условия, чтобы вам было светло. Может быть, подвинуть ближе к окну рабочий стол, использовать какое-то дополнительное освещение – все это помогает бороться с желанием поспать.

Однако стоит учитывать, что сонливость не всегда бывает связана с сокращением светового дня. В некоторых случаях она может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

"Сниженная функция щитовидной железы, нехватка каких-то витаминов и микроэлементов, например железа, витамина D, также будут давать сонливость. Если человек заболевает или только начинает выздоравливать, то тоже будет хотеть спать днем", – заключила эксперт.

Ранее был назван рацион, который поможет чувствовать бодрость в осенний период. Для этого рекомендуется употреблять продукты, обладающие высокой питательной ценностью. Пища должна быть разнообразной и свежей либо прошедшей щадящую обработку. Например, подойдут сезонные овощи и фрукты. Также необходимо употреблять зерновые, белки и полезные жиры.

