Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 11:15

Общество

Психолог объяснил, как избавить детей от страха темноты

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Страх темноты у детей – это страх перед их собственным воображением. Об этом рассказал психотерапевт, клинический психолог Евгений Гиберт, сообщает Pravda.Ru.

По его словам, тьма вызывает неуверенность, особенно у детей, что и стимулирует воображение. Если у детей сильная боязнь темноты, продолжил психолог, то за этим также может стоять определенный опыт.

Например, родители могут бессознательно избегать темных мест, укореняя страх темноты в детях. Кроме того, взрослые могут сами пугать детей вымышленными персонажами, например Бабой Ягой.

В этом случае страхи часто сохраняются в течение очень долгого времени, потому что они менее интуитивны, отметил эксперт.

Чтобы помочь ребенку избавиться от страха темноты, психолог рекомендовал:

  • выяснить у ребенка, чего именно он боится, а затем вместе найти способ избавиться от, например, страшных персонажей;
  • создать спокойную атмосферу перед сном;
  • почитать сказки, в которых обсуждаются страх и смелость;
  • выпить на ночь стакан теплого молока с медом;
  • проветрить комнату перед сном.

Ранее эксперт по фэншуй Ольга Николаева рассказала, как обустроить детскую, чтобы ребенок был здоров и хорошо учился. По ее мнению, рабочий стол надо поставить так, чтобы за спиной сидящего за ним была "опора" – стена или хотя бы шкаф. Перед ним же нужно организовать открытое пространство, рекомендовала специалист.

Эксперты рассказали, полезно ли использовать дополнительную мотивацию детей для учебы

Читайте также

общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика