В РФ отложили внедрение МКБ-11 из-за противоречий традиционным ценностям – Минздрав

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В России приостановили реализацию плана по внедрению Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) на фоне большого количества обращений со стороны общественных организаций и россиян. Об этом со ссылкой на Минздрав РФ пишет РИА Новости.

Согласно поступившим в ведомство обращениям, внедрение МКБ-11 будет противоречить традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям РФ.

Вместе с тем, отметили в Минздраве, данная ситуация позволит дополнительно изучить опыт других стран по переходу на МКБ-11 с учетом ее ежегодной доработки ВОЗ. Подобное решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медпомощи гражданам, заверили в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что на сегодняшний день в России действует МКБ-10, являющаяся инструментом для кодирования заболеваний и состояний.

Международная классификация болезней 11-го пересмотра был опубликована в июне 2018 года. Она пересматривает действующую классификацию и вводит новые медицинские стандарты и болезни. В частности, в МКБ-11 в качестве нового вида психического расстройства называют игроманию с чрезмерным увлечением видеоиграми.

Ранее министерство здравоохранения РФ включило рекомендацию о необходимости ревакцинироваться от коронавируса спустя год после последней прививки, внеся изменения в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

До этого Минздрав России утвердил временные нормы приема психиатра, нарколога и психотерапевта. Согласно приказу ведомства, прием у врача-психиатра должен длиться не более 24 минут, у психиатра-нарколога – не более 26 минут, у психотерапевта – не более 42 минут.

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