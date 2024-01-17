Минздрав РФ предупредил о снижении поставок лекарства от повторного инфаркта

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Минздрав РФ заявил о снижении поставок на российские полки аптек лекарства для предупреждения повторного инфаркта. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Препарат выпускает американская фармкомпания Eli Lilly, однако производитель не уведомлял Росздравнадзор о прекращении поставок, уточнили в Минздраве. По их оценкам, оставшихся запасов должно хватить меньше чем на месяц.

Подчеркивается, что нехватку уже ощутили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – там лекарство уже не купить. По данным издания, официальный дистрибьютер препарата уведомил партнеров, что поставки прекратились еще в сентябре 2023 года, при этом возобновления продаж не планируется.



Врачи могут назначать препарат пациентам для предупреждения повторного инфаркта миокарда и тромботических осложнений. Уточняется, что это наиболее мощное и эффективное лекарство, а его дженерики в РФ не выпускаются.



При этом у него есть аналоги в виде альтернативных препаратов с действующим веществом клопидогрел, тикагрелор и других, подчеркнули в пресс-службе Минздрава. Там отметили, что проблем с поставками этих средств – нет.

До этого стало известно, что рост ввозной пошлины на глицерин из недружественных РФ стран не скажется на ценах препаратов. В Минэкономразвития заявили, что ставка ввозной пошлины на очищенный глицерин вырастет с 3 до 5%.

Ранее Росздравнадзор заявлял, что на российском рынке нет дефицита психотропных, сильнодействующих и наркотических препаратов. По данным ведомства, в 2023 году количество введенных в гражданский оборот упаковок данных препаратов соответствует показателям прошлого года.

Минздрав РФ составил список дефицитных лекарств