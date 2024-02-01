Вифлеемский сертификат могут дать убедившим отказаться от аборта врачам

Фото: depositphotos/alephcomo

Вифлеемский сертификат предложили выдавать медработникам, убедившим женщин отказаться от аборта. Его размер будет равен стоимости прерывания беременности, пишет RT со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец.

Соответствующее предложение она направила на имя заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой. Волынец уверена, что разработка мер по предотвращению абортов является эффективным и реальным способом увеличения рождаемости в России.

Уточняется, что название сертификата связано с одним из эпизодов новозаветной истории о Вифлеемской звезде. Волхвы увидели ее на восходе и решив, что родился царь Иудейский, пришли в Иерусалим, чтобы поклониться ему, напомнила Волынец.

"Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасен благодаря бегству его семьи в Египет", – добавила омбудсмен.

По ее словам сертификат назван "в память об убиенных младенцах".

Ранее Волынец предложила ввести обязательную процедуру прослушивания сердцебиения плода перед абортом. Она считает, что такие действия могут убедить женщин продолжить ведение беременности.

Владимир Путин отмечал, что в России нет запретов на аборты. Президент РФ указал, что, несмотря на заинтересованность властей в сохранении жизней детей и улучшении демографической ситуации, права и свободы женщин должны соблюдаться.

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности