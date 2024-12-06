Депутат Куринный: новые правила выдачи больничных защитят от злоупотреблений

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Новый порядок оформления больничных листов, который вступит в силу 1 сентября следующего года, станет защитой от злоупотреблений, рассказал в беседе с "Газетой.ру" депутат Госдумы Алексей Куринный.

Теперь специалисты будут учитывать число выданных листков нетрудоспособности человеку для того, чтобы выявлять причины его состояния и принимать меры по улучшению оказания медпомощи.

"Что ж тут скрывать? Есть у нас пока случаи выдачи их по необходимости, хотя это, безусловно, уголовно наказуемое деяние", – сказал парламентарий.

Как считает депутат, если человек действительно часто болеет, то спустя три дня должна пройти врачебная комиссия, которая оценит состояние его здоровья более объективно.

"Направлено на объективность, на уменьшение злоупотреблений со стороны одного врача, который может выдавать эти больничные листы. Если состояние здоровья человека требует более длительного срока, естественно, врачебная комиссия продлит ему больничный лист", – отметил он.

Куринный добавил, что Минздрав должен провести разъяснительную работу.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что по разным оценкам экспертов, до 2 миллионов больничных в год выдавались фиктивно перед введением электронного формата документа. Она отметила, что это является большой нагрузкой на бюджет, поскольку за каждого сотрудника работодатель перечисляет страховые взносы.

