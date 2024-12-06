Депутат Бессараб: новый порядок формирования больничного исключит его злоупотребление

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Новый порядок формирования больничного листа исключит его злоупотребление. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 1 сентября 2025 года Минздрав РФ планирует изменить порядок формирования больничных. Теперь специалисты будут учитывать число выданных листков нетрудоспособности человеку для того, чтобы выявлять причины его состояния и принимать меры по улучшению оказания медпомощи.

Бессараб рассказала, что по разным оценкам экспертов, до 2 миллионов больничных в год выдавались фиктивно перед введением электронного формата документа. Она отметила, что это является большой нагрузкой на бюджет, поскольку за каждого сотрудника работодатель перечисляет страховые взносы, в том числе на обязательное медицинское страхование. Из этих страховых взносов формируется страховой фонд, и если человек болеет, то он может взять листок нетрудоспособности и полечиться.

"Для многих граждан, у кого стаж работы больше 8 лет, больничный в то время стал возможностью дополнительного отдыха. С введением электронных больничных ситуация несколько изменилась. Но вместе с тем после получения больших статистических данных система здравоохранения может сегодня уже оценивать качество лечения, качество выдачи больничных листов", – указала депутат.

При этом она указала, что всегда есть две стороны медали. С одной стороны, никто не сможет при включении врачебной комиссии злоупотреблять количеством больничных листов, с другой – если человек действительно болеет и его частые больничные вызваны реальными проблемами со здоровьем, то врачебная комиссия сможет в большей степени поспособствовать выявлению проблемы и, возможно, на ранней стадии выявить серьезное заболевание.

"Поэтому, на мой взгляд, такая система оправданна и ничем не грозит тем, кто столкнулся с реальной болезнью. Напротив, врачебная комиссия поможет в этом случае, потому что всегда консолидированное мнение, консультация с несколькими врачами лучше, чем с одним", – добавила Бессараб.

Депутат уточнила, что врачебная комиссия будет включаться в случае, если человек берет больничный лист несколько раз.

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