"Известия": максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс руб в день в 2026 году

Фото: depositphotos/ia__64

В 2026 году максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысячи рублей в день, что равно 207,6 тысячи в месяц. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Минтруд.

На сегодняшний день сумма пособия по временной нетрудоспособности составляет 4 тысячи рублей в день, к 2025 году она, предварительно, вырастет до 5,7 тысячи. Таким образом, в 2026 году порог увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2024-м, и на 20% – относительно 2025-го.

По данным "Известий", чтобы в 2026-м получать максимальную выплату, заработная плата россиянина должна быть не меньше 183 тысяч рублей в месяц в 2024 году и 233 тысячи – в 2025-м. Помимо этого, сотруднику необходимо иметь стаж от 8 лет.

Максимальная сумма больничного определяется с учетом предельной базы для начисления страховых взносов, уточнили в Минтруде. При этом учитывается и тот факт, что показатель ежегодно индексируется, увеличиваясь на темпы роста средней зарплаты за минувший год.

Так, в текущем году соответствующая величина составила 2,2 миллиона рублей. Исходя из проекта бюджета Соцфонда, в 2025-м показатель возрастет до 2,8 миллиона, а в 2026-м – до 3 миллионов.

По словам старшего научного сотрудника Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшка, в России предлагаются достаточно щедрые больничные по сравнению с другими странами. Однако многие сотрудники избегают больничных, особенно когда их стаж работы не очень высок и оформление пособия становится невыгодным, отметил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Еще одной причиной неоформления больничного листа является и то, что руководство в некоторых местах негативно относится к отсутствию сотрудника на рабочем месте, уточнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Между тем россиянам напомнили, что работодатель обязан оплатить больничный не только во время самой работы, но и после официального ухода с нее. При этом на его плечи ложатся только три дня из больничного листа, остальное оплачивает Социальный фонд.

Так, оплаты положены за каждый день больничного в размере 60% от среднего заработка за последние 2 года – доход за каждый день суммируется и делится на число фактически отработанных дней. Получить оплату больничного можно, если человек оформил лист за 30 дней после официального увольнения.