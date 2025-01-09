Минтруд предложил эксперимент по добровольной оплате самозанятыми больничных

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В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028-го проведут эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Это следует из разработанного Минтрудом РФ законопроекта, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предлагает проводить взаимодействие с Соцфондом через приложение "Мой налог". Сумму страхового покрытия в размере 35 или 50 тысяч рублей в год можно будет выбрать самостоятельно, выплачивая ежемесячный взнос в 1 344 или 1 920 рублей соответственно. Оформить временную нетрудоспособность возможно будет только после уплаты взносов в течение шести месяцев.

Размер выплаты по больничному листу будет зависеть от трудового стажа и периода уплаты страховых взносов. Например, 100% выбранной суммы сможет получить самозанятый с официальным стажем работы более 8 лет, 80% – при стаже от 5 до 8 лет, 60% – при стаже менее 5 лет.

Для самозанятых, которые уплачивают взносы более 18 и 24 месяцев и не получают на протяжении этого периода пособий, предусмотрена скидка к платежу на 10 и 30% соответственно. Если же сумма страхового обеспечения, выплаченного за год, превышает размер страховой суммы, то размер взноса в следующие полгода будет увеличен на 10%.

Юрист Алина Шлеева пояснила, что когда вводился институт самозанятости, то его основной задачей было вывести неофициально занятых из тени. Сейчас, когда в России свыше 10 миллионов самозанятых, надо "принимать меры по усилению их социальных гарантий", отметила она.

С этого года в Москве самозанятые будут работать по новым правилам. Отныне они должны предоставлять отчетность в Росстат, также им рекомендовано подключаться к электронному документообороту (ЭДО).

По словам экспертов, внедрение ЭДО минимизирует бумажный документооборот и автоматизирует процессы подачи данных. Для законопослушных граждан это создает новые возможности, а для нарушителей – серьезные риски, включая доначисление налогов и взносов.