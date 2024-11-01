Количество самозанятых жителей Москвы превысило 1,8 миллиона человек

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Количество самозанятых жителей Москвы, которые платят налог на профессиональный доход, превысило 1,8 миллиона человек, сообщила заммэра Москвы Мария Багреева.

В столице трудятся 16% от всех самозанятых России, которые с начала года заработали 366 миллиардов рублей. Среди них популярностью пользуется налог на профессиональный доход, отметила Багреева.

Его особенности заключаются в удобстве регистрации, автоматической передаче данных о доходах, отсутствии необходимости предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовые аппараты.

В период с января по сентябрь 2024 года плательщики налога на профессиональный доход в Москве выдали клиентам 114,2 миллиона чеков, что на 72% больше, чем за тот же период в 2023 году, отметила заммэра.

Средний размер чека в конце сентября 2024 года увеличился на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 252 рубля.

Также с начала года самозанятые внесли в бюджет города более 10 миллиардов рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С момента введения налогового режима самозанятых в бюджет столицы поступило более 34 миллиардов рублей.

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, сдача жилья в аренду, реклама и маркетинг, строительство и репетиторство.

Между тем 5 ноября для самозанятых москвичей в центре "Моя работа" пройдет тренинг "Бизнес-план самозанятого за один день". На нем специалисты помогут определить цели и задачи для предприятия, проанализировать финансовые угрозы и спрогнозировать доход.

В течение ноября жители столицы смогут посещать тренинги и занятия в филиалах центра. Кроме того, для москвичей подготовлены 75 коротких образовательных программ, которые помогут повысить профессиональные навыки и достигнуть успеха в карьере.