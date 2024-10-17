"Ведомости": Минтруд предложил ввести добровольные соцвзносы для самозанятых в России

17 октября, 12:22Экономика
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Российское министерство труда предложило провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых в случае временной нетрудоспособности, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.
Как отмечается в материале издания, законопроект представили на обсуждение общественного совета при Минтруде в сентябре. Ожидается, что его внесут в правительство уже в октябре.
Так, эксперимент планируют начать с 1 января 2026 года. При этом закончится он одновременно с завершением режима "налога на профессиональный доход" в 2028 году.
Ожидается, что страховые взносы будут установлены в размере 3,84% от страховой суммы, которая может составить 35 или 50 тысяч рублей. Таким образом, ежемесячный платеж составит 1 344 или 1 920 рублей. Для этого самозанятый должен будет подать заявление в страховую компанию.
Ранее Минтруд выступил с предложением ограничить допуск самозанятых специалистов к проведению опасных видов работ. На самозанятых не распространяются правила безопасности труда, установленные Трудовым кодексом РФ. Таким образом, их работодатель не несет ответственности за обеспечение безопасности.
При рассмотрении вопроса о допуске самозанятых граждан к выполнению опасных работ следует учитывать их квалификацию, подчеркнул секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов.
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