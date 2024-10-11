Роскачество сообщило, что россиянам без постоянного дохода откажут в ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы получить ипотечный кредит с крупной суммой займа придется подтвердить свою платежеспособность, заявила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT.

"Для тех, кто трудоустроен официально, а еще лучше – получает зарплату на карту ипотечного банка, проблем нет", – отметила Вяльшина.

Доход придется подтверждать работающим по ГПХ, самозанятым, пенсионерам, индивидуальным предпринимателям, а также получающим "серую" зарплату в конверте. Также финансовая организация не будет рассматривать тех, кто не трудоустроен или подрабатывает время от времени, либо находится на пособии.

Для получающих зарплату в конвертах придется заверить специальный бланк, транзакции самозанятого можно найти в личном кабинете приложения "Мой налог", а затем отнести их в банк. Для ИП потребуется справка 3-НДФЛ с пометкой из налоговой.

Ранее СМИ сообщали, что стандарт Центробанка РФ по защите прав ипотечных заемщиков начнет действовать с 2025 года, в котором регулятор потребовал выдавать ипотечные кредиты на срок не более 30 лет и на сумму не более 80% от "справедливой" стоимости самой ипотеки.

