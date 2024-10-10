ЦБ РФ отменил ограничение на полную стоимость кредита по ипотеке до весны 2025 года

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Совет директоров Банка России принял решение об отмене ограничений для кредитных организаций на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка до 31 марта 2025 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как объяснил ЦБ, такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения в сегментах финансового рынка без риска нарушить требования законодательства по ПСК. При этом будет сохранена возможность получения ипотечных кредитов заемщиками.

"Риски увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками", – говорится в сообщении.

Банк отметил, что для лучшей адаптации ипотечных кредитов к изменению условий рынка регулятор также рассматривает отказ от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.

Для других продуктов кредитных организаций и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов ограничение продолжает действовать, уточнил регулятор.

Ранее Центробанк России решил с помощью стандарта ипотечного кредитования запретить банкам взимать комиссии с застройщиков. В частности, стандарт запретит схему, при которой застройщики платили банкам вознаграждение за снижение ставки по ипотеке. Она искажает стоимость недвижимости, а также повышает долг заемщика.

