Минфин РФ уточнит потребности по лимитам семейной ипотеки до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минфин РФ до конца года уточнит потребности по лимитам семейной ипотеки, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам главы ведомства, все ресурсы для обеспечения нужд людей, которые берут семейную ипотеку, обеспечат бюджетными деньгами.

Ранее сообщалось, что лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. Минфин будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога.

Лимиты льготной ипотеки – это объем денег, который кредитные организации могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы возместят недополученные доходы за разницу между рыночной и сниженной ставкой, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов.

По данным ДОМ.РФ, у банков еще 427 миллиардов рублей на выдачи кредитов по этой госпрограмме, при этом они сконцентрированы у небольших игроков. В то же время крупнейшие участники рынка на прошлой неделе прекратили принимать заявки или ужесточили условия для заемщиков. В Минфине объяснили, что лимиты уже перераспределили.

По мнению экспертов, вернуться к привычным темпам оформления ссуд банки смогут только после выделения новых лимитов. По прогнозам, уже к концу октября станет известно, насколько увеличат выделяемые государством средства.