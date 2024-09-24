"Известия": лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября

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Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минфин.

Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога.

Лимиты льготной ипотеки – это объем денег, который кредитные организации могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы возместят недополученные доходы за разницу между рыночной и сниженной ставкой, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов.

По данным ДОМ.РФ, у банков еще 427 миллиардов рублей на выдачи кредитов по этой госпрограмме, при этом они сконцентрированы у небольших игроков. В то же время крупнейшие участники рынка на прошлой неделе прекратили принимать заявки или ужесточили условия для заемщиков. В Минфине объяснили, что лимиты уже перераспределили.

По мнению экспертов, вернуться к привычным темпам оформления ссуд банки смогут только после выделения новых лимитов. По прогнозам, уже к концу октября станет известно, насколько увеличат выделяемые государством средства.

Ранее сообщалось, что доля россиян, которые намерены купить жилье за счет ипотеки, снизилась до рекордных в 2024 году 42%. Таким образом, более половины граждан страны приобретают недвижимость без привлечения заемных средств.