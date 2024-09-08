Аналитики сообщили о снижении доли покупающих жилье в ипотеку россиян до рекордных 42%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доля россиян, которые намерены купить жилье за счет ипотеки, снизилась до рекордных в 2024 году 42%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные одного из комбинатов стеновых материалов.

Таким образом, более половины граждан страны приобретают недвижимость без привлечения заемных средств.

На этом фоне доля расчетов за наличные увеличилась на загородном и вторичном рынках. При этом в сегменте новостроек показатель остается невысоким вплоть до настоящего времени и составляет 28%.

По мнению экспертов, рынок новостроек сохраняет серьезную зависимость от условий ипотечного кредитования. Так, введение любых новых ограничений может стать причиной охлаждения покупательского спроса.

Вместе с тем, по прогнозам специалистов Сбербанка, цены на жилье в России до конца 2025 года останутся на текущем уровне и не будут падать или расти. При этом завершение льготной ипотечной программы на фоне сохранения высоких рыночных ставок уже снизило активность на рынке новостроек.