"Известия": выдачи семейной ипотеки восстановились до уровня мая

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Выдачи семейной ипотеки в сентябре выросли на 15% и превысили 199 миллиардов рублей. Эти показатели являются аналогичными маю 2024 года, когда условия госпрограммы еще не были ужесточены. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные статистики государственной компании "Дом.РФ".

"Спрос на семейную ипотеку остается стабильно высоким. По итогам сентября на эту программу пришлось более трети от всех выданных ипотечных кредитов по количеству и около половины – по объему", – рассказал глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

Соответствующие данные подтверждаются и банками, отмечает газета. Например, в "Дом.РФ" объем выдач по семейной ипотеке по сравнению с августом вырос на 60%, в Абсолют Банке – на 52%, а в ВТБ – на 25%.

Директор по банковским рейтингам одного агентства Ксения Якушкина объяснила эту тенденцию тем, что семейная ипотека остается единственной возможностью для граждан получить кредит на доступных условиях в ситуации, когда ставки по рыночным кредитам превышают 20%.

При этом в прошлом месяце крупнейшие финансовые организации столкнулись с дефицитом лимитов по программе для семей с детьми. Так, к середине сентября "Сбер" и Альфа-Банк использовали их на 95%.

Такое решение привело к приостановлению отдельными участниками рынка выдачи или повышению первоначального взноса по ипотеке до 50%. Таким образом, программа была поставлена "на стоп".

Между тем в 2025 году начнет действовать стандарт Центробанка России по защите прав ипотечных заемщиков. Для снижения рисков регулятор рекомендует выдавать ипотеку на срок не более 30 лет и на сумму не более 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.

Стандарт защиты должен предотвратить распространение высокорисковых схем и обеспечить полную информированность о кредитных условиях. Предполагается, что с его введением исчезнут программы со сниженной ставкой и без первоначального взноса.

По мнению экспертов, новые правила не сильно повлияют на спрос и выручку застройщиков. Клиенты не смогут рассматривать объекты более высокой ценовой категории, что соответствует стремлению осознанно подходить к покупке и вовремя платить кредиты.