Силуанов заявил о перераспределении средств 2024 года на семейную ипотеку

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Деньги, заложенные в этом году на выплату льготной семейной ипотеки, были перераспределены между финансовыми учреждениями. Об этом рассказал глава министерства финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде, передает ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что проблем с финансовым обеспечением или технических сбоев, на которые ранее указывала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в данном вопросе не будет ни в этом, ни в следующем годах.

Минфин планирует следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога в связи с тем, что лимитов по семейной ипотеке хватит только до ноября.

По данным ДОМ.РФ, у банков осталось еще 427 миллиардов рублей на выдачи кредитов по этой госпрограмме. При этом они сконцентрированы у небольших игроков. В то же время крупнейшие участники рынка на прошлой неделе прекратили принимать заявки или ужесточили условия для заемщиков.

