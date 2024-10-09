"Ведомости": Минтруд предложил ограничить самозанятых в проведении опасных работ

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Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением ограничить допуск самозанятых специалистов к проведению опасных видов работ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на комментарии ведомства к новому законопроекта Минэкономразвития РФ о платформенной экономике.

В Минтруде обратили внимание, что существует вероятность привлечения партнеров-исполнителей к выполнению работ, связанных с повышенным риском. Однако на самозанятых не распространяются правила безопасности труда, установленные Трудовым кодексом РФ. Таким образом, их работодатель не несет ответственности за обеспечение безопасности.

Ведомство предлагает запретить исполнителям принимать заказы на работы, связанные с повышенным риском, или на работы по определенным профессиям, которые будут установлены правительством.

Необходимо проанализировать риски во всех сферах, где работают самозанятые, и решить проблему системно, считает заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Екатерина Папченкова. Она отметила, что самозанятый электрик – распространенная практика, ограничивать его работу в рамках договора гражданско-правового характера было бы неправильно.

При рассмотрении вопроса о допуске самозанятых граждан к выполнению опасных работ следует учитывать их квалификацию, подчеркнул секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов.

Ранее появилась информация, что Минтранс планирует запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках. Сообщалось, что Минтранс хотел внести поправки в КоАП в рамках доработки законопроекта "О такси". Согласно им, перевозчик должен был бы нести ответственность, если допустил бы к управлению такси водителя, который на него не работает.

Позже министерство опровергло информацию и сообщило, что не разрабатывает нормы, которые бы ограничивали возможности самозанятых таксистов.