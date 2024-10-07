07 октября, 17:11Транспорт
Минтранс РФ опроверг сведения о разработке норм, ограничивающих самозанятых таксистов
Фото: 123RF/uatp2
Минтранс России не разрабатывает нормы, которые бы ограничивали возможности самозанятых таксистов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее СМИ писали, что министерство планирует запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках. Минтранс якобы хотел внести поправки в КоАП в рамках доработки законопроекта "О такси". Согласно им, перевозчик должен был бы нести ответственность, если допустил бы к управлению такси водителя, который на него не работает.
В пресс-службе ведомства уточнили, что все перевозчики, в том числе таксопарки, работают исходя из положений Гражданского и Трудового кодексов, а также Федерального закона "О такси". Отношения между службами заказа такси и перевозчиками строятся на договорной основе.
До 1 марта следующего года московские таксисты могут добровольно пройти тест на знание правил работы на сайте Мосгортранса. В дальнейшем экзамен станет обязательным.
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