В Госдуме предложили отменить повышенный тариф на такси в непогоду

Закон, запрещающий резкое повышение тарифов на такси в плохую погоду, могут принять в России. Урегулировать ситуацию с повышением цен предложили в Госдуме. Поправки в закон о такси, который вступил в силу в сентябре 2023 года, хотят внести в осеннюю сессию.

В компании-агрегаторе сообщили, что идея регулировать цены во время ЧП требует дополнительного обсуждения и проработки, так как необходимо не только помочь пассажирам, но и сохранить доход для водителей, которые готовы в сложной ситуации выходить на линию.

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