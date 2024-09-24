В Москве заработала опция аренды самокатов с помощью "Тройки"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Москве начала работать функция аренды самокатов сервиса кикшеринга Whoosh при помощи карты "Тройка". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Вместе с партнерами мы упростили процедуру аренды самокатов благодаря возможностям нашей транспортной карты", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажирам больше не нужно совершать дополнительных действий в мобильном приложении аренды, достаточно зарегистрироваться в сервисе, один раз привязать банковскую карту и "Тройку" к аккаунту.

После этого москвичи смогут прикладывать карту к считывателю на самокате, чтобы начать и завершить поездку. Стоимость будет списываться с банковской карты.

На сегодняшний день доля оплаченных поездок в метро по "Тройке" составляет около 80%. Ликсутов напомнил, что в 2022 году карту перевели на российский чип, при этом сохранив все ее возможности. В прошлом году производство "Тройки" и чипа локализовали в столице на 100%.

Ранее Минпромторг РФ начал обсуждение своего проекта постановления правительства, который вводит регулирование для рынка самокатов. В частности, в ведомстве предлагают ввести обязательную сертификацию этой продукции с 1 марта 2025 года. Как пояснили в министерстве, данная продукция несет повышенный риск для здоровья и жизни граждан, в связи с чем логично подтверждать ее качество.

