Четыре проекта решений о КРТ было опубликовано на портале mos.ru в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В августе на официальном сайте мэра и правительства Москвы (mos.ru) опубликовали четыре проекта решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 14 гектаров. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что в рамках проектов планируется построить более 210 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в редевелопмент участков составят около 65 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 619 миллионов рублей. Всего будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест.

Участки для реорганизации расположены в ЗАО и ЮЗАО. Правообладателям территорий и находящимся на них объектов недвижимости отправлены письма с предложением заключить договоры КРТ. После того как истечет срок получения от них ответа о вхождении в проекты, город примет решение о способе реорганизации площадок.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на территориях планируется построить современные жилые кварталы. Они появятся в Можайском, Академическом и Гагаринском районах. Общая площадь возведенной недвижимости составит 138,4 тысячи "квадратов", в том числе 102,4 тысячи "квадратов" для участников программы реновации и нужд города.

Также проекты предусматривают строительство общественно-деловых объектов суммарной площадью 24,2 тысячи "квадратов", продолжил Гаман. Так, в районе Тропарево-Никулино появится образовательный комплекс. В его состав войдут детсад для тысячи воспитанников и школа на 1,5 тысячи учеников. Все площадки благоустроят, также там проложат улично-дорожную сеть, уточнил он.

Между тем руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в рамках двух проектов КРТ в Можайском и Гагаринском районах построят дома по программе реновации. Новые квартиры смогут получить более двух тысяч москвичей.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о редевелопменте двух участков в районе Ивановское по программе КРТ. Они расположены на Прокатной улице, общая площадь составляет 2,4 гектара. На их месте возведут около 45 тысяч "квадратов" недвижимости, включая жилье, спортивный комплекс, многофункциональный центр и общественно-деловые здания, что позволит создать более 450 новых рабочих мест.