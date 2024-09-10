Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о реорганизации двух участков в районе Ивановское по программе комплексного развития территорий (КРТ), передает портал мэра и правительства Москвы.

Оба участка находятся на Прокатной улице, их общая площадь составила 2,4 гектара. На их месте возведут около 45 тысяч "квадратов" недвижимости, включая жилье, спортивный комплекс, многофункциональный центр и общественно-деловые здания, что позволит создать более 450 новых рабочих мест. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории и обустройство улично-дорожной сети.

В настоящее время в Москве одобрены и реализуются 19 проектов КРТ общей площадью 1 138 гектаров. На этих участках появятся свыше 23 миллионов "квадратов" недвижимости, в которой создадут около 241 тысячи рабочих мест.

Между тем в Москве планируется создание новых зеленых зон на 155 гектарах. На этой площади разместят парки, скверы и аллеи. В ближайшее время в столице появятся новые скверы на улицах Расплетина и Берзарина. В Кунцеве обустроят прогулочные зоны с велодорожками и детскими площадками. Общая площадь благоустройства составит более 1,7 гектара, из которых около 1,5 гектара будут отведены под зеленые зоны.