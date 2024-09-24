Более 10 тыс пассажиров воспользовались новыми причалами электросудов с момента открытия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 10 тысяч пассажиров воспользовались новыми причалами электросудов за три недели, прошедшие с момента их открытия, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ведомство подчеркнуло, что речь идет о причалах Краснопресненский парк, который появился на маршруте № 1 Киевский – Парк "Фили", а также Нагатинский, Затон Новинки и Коломенская набережная, воспользоваться которыми могут пассажиры маршрута № 2 ЗИЛ – Печатники. Все они были открыты в Москве 3 сентября.

На этом фоне электросудами ежедневно пользуются все больше жителей столицы, обратил внимание заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, выбор этого способа передвижения позволяет москвичам экономить время.

"С момента запуска на них совершили более 1,3 миллиона поездок. Мы регулярно открываем новые причалы, чтобы можно было строить более удобные маршруты. Продолжим развивать регулярный речной электротранспорт по поручению Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

Благодаря открытию новых причалов доступ к инновационному виду транспорта получили жители таких столичных районов, как Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.

Вместе с тем в 2025 году в Москве планируется открыть новый маршрут речного электротранспорта. Специалисты уже приступили к необходимым для этого исследованиям и начали моделировать транспортные потоки.

Кроме того, в следующем году в городе появятся 5 новых причалов и 10 новых электросудов, 8 из которых уже заложены на верфи.