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Новый маршрут речного электротранспорта появится в Москве в 2025 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса столицы.

В настоящий момент специалисты проводят необходимые для этого исследования и моделируют транспортные потоки, добавили в ведомстве.

Регулярный речной транспорт уже продемонстрировал свою эффективность, подчеркнул, комментируя предстоящие нововведения, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он напомнил, что горожане совершили на электросудах более 1,3 миллиона поездок с момента их запуска. Предполагается, что до конца 2024 года это число превысит 1,5 миллиона.

"Сейчас продумываем открытие третьего речного маршрута. Продолжаем развивать Москву-реку как транспортную артерию города по поручению Сергея Собянина", – подчеркнул Ликсутов.

Создание нового маршрута позволит получить доступ к инновационному транспорту почти 60 тысячам жителей Даниловского, Таганского и Южнопортового районов, а также Замоскворечья. Предполагается, что после его появления рядом с крупными жилыми комплексами будет открыто до шести причалов-остановок.

За счет этого москвичи смогут составлять для себя более удобные маршруты. Так, от причала Дербеневская Набережная до причала Торпедо можно будет добраться за 10 минут. При этом в настоящий момент этот путь занимает у горожан в четыре раза больше времени, а ехать им приходится на метро и наземном транспорте.

Также после появления нового маршрута путь от причала Симоновский до причала Дербеневская Набережная, который сейчас можно проделать только с помощью автобусов и метро за 40 минут, сократится до 25 минут.

Новые причалы регулярного речного электротранспорта открылись в Москве 3 сентября. Таким образом доступ к новому виду транспорта получили жители таких столичных районов, как Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.

Кроме того, к 2025 году в Москве появятся 5 новых причалов и 10 новых электросудов, 8 из которых уже заложены на верфи. По словам Сергея Собянина, они абсолютно экологичны, поскольку не загрязняют ни воду, ни воздух.