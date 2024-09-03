Собянин сообщил об открытии четырех новых причалов для речного электротранспорта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве открыли четыре новых причала регулярного речного электротранспорта, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, на маршруте – Киевский – Парк Фили – появилась остановка Краснопресненский парк. В свою очередь, на втором – ЗИЛ – Печатники – заработали причалы Нагатинский, Затон Новинки и Коломенская набережная.

Как уточнил мэр, благодаря этому жители таких столичных районов, как Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники, получили доступ к инновационному виду транспорта.

"Это не первое в текущем году расширение инфраструктуры электросудов. В июне открыты причалы Парк Фили и Береговой, – добавил Собянин .

Кроме того, к 2025 году в Москве появятся 5 новых причалов и 10 новых электросудов, 8 из которых уже были заложены на верфи. Собянин отметил, что они являются абсолютно экологичными, поскольку не загрязняют ни воду, ни воздух.

После завершения строительства суда будут направлены на прохождение необходимых испытаний. Их выход на регулярные речные маршруты позволит расширить столичный электрофлот практически на 50%. Причалы, в свою очередь, смогут принимать до двух судов одновременно, а в момент посадки и высадки пассажиров будут работать в качестве зарядного устройства.