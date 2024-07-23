Пассажирский причал Кутузовский капитально отремонтирован в ЗАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты привели в порядок пассажирский причал Кутузовский на набережной Тараса Шевченко. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

Заммэра Петр Бирюков отметил, что вопросам содержания столичных причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Так, на постоянной основе проводятся их комплексные обследования, по результатам которых принимается решение о ремонте.

Причал Кутузовский ввели в эксплуатацию в 1963 году. С этого момента его ни разу капитально не ремонтировали. В ходе проведенных работ специалисты обновили нижнюю площадку причала, стенки, лестничные сходы и парапеты, установили ограждения, заменили отбойные и швартовые устройства, а также привели в порядок подводную часть. Большинство работ проводилось с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов.

Ранее на Воробьевской набережной в Москве отремонтировали причал Сетунь, который используется летом для прогулочных теплоходов. Капремонт не проводился с момента ввода сооружения в эксплуатацию – с 1960 года. Специалисты провели там такие же работы, как и на причале Кутузовском.