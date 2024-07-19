Пассажиры совершили миллион поездок на электросудах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С момента открытия движения электросудов пассажиры совершили один миллион поездок, сообщил Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Миллионный пассажир речного транспорта получил в подарок модели электросудна и причала, уточнили представители ведомства.

Регулярный речной электротранспорт был запущен Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным в июне 2023 года, напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта и глава департамента Максим Ликсутов. Он отметил, что этот способ передвижения по городу быстро приобрел популярность у жителей и гостей Москвы.

"Мы продолжим развивать инфраструктуру и открывать новые речные маршруты", – подчеркнул Ликсутов.

Вместе с тем, по словам мэра столицы, к 2030 году регулярное пассажирское движение будет охватывать практически всю акваторию Москвы-реки. К тому моменту в городе будут созданы семь маршрутов круглогодичного речного электротранспорта, появится 67 причалов, а по реке будут ходить 60 судов.