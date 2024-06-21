Более 40 указателей и материалов разместили на причалах Береговой и Парк "Фили"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На причалах Береговой и Парк "Фили", которые недавно открылись на первом маршруте речных электросудов, разместили более 40 указателей и информационных материалов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Все это поможет пассажирам быстрее и проще ориентироваться при поездках на электрических судах. Продолжаем повышать качество обслуживания в городском транспорте по поручению Сергея Собянина", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники столичного транспортного комплекса разработали навигационные стелы со схемой речных маршрутов и цифровые экраны с расписанием ближайших рейсов. Благодаря этому пассажиры могут легко сориентироваться на причалах.

На станции метро "Филевский парк" около причала Парк "Фили" разместили напольные стикеры, по которым можно найти номер выхода к причалу. У станции и у причала также появились переносные стойки. На них изображена карта местности, а также показан наиболее удобный маршрут между объектами.

Сергей Собянин открыл причалы Береговой и Парк "Фили" 6 июня. Благодаря этому удалось продлить первый регулярный маршрут речного электротранспорта Киевский – Сердце столицы до парка "Фили". Помимо этого, открытие новых причалов увеличит частоту движения речного транспорта в два раза.

