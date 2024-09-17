Пассажиры в Москве около 7 тысяч раз воспользовались новыми причалами речного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 7 тысяч раз пассажиры воспользовались новыми причалами речного электротранспорта за две недели их работы в Москве. Столичный Дептранс рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"На 26 минут быстрее можно добраться до другого берега Москвы-реки. Для этого подойдет маршрут от причала Коломенская набережная до остановки Печатники. На других видах городского транспорта такой путь займет от 36 минут", – говорится в публикации.

Расстояние от причала Нагатинский до Затон Новинки теперь можно преодолеть за 16 минут на экологичном транспорте, на метро при этом потребуется 40 минут.

Путь от Нагатинского затона до Коломенской набережной займет 10 минут, когда пассажиры другого транспорта тратят в два раза больше времени.

Заммэра Максим Ликсутов обратил внимание, что все больше жителей и гостей столицы получают доступу к инновационному виду транспорта. Власти Москвы продолжат развивать речные маршруты, добавил он.

Сейчас в городе функционируют маршруты Киевский – Парк Фили и ЗИЛ – Печатники, которые останавливаются на 18 причалах.

Новые причалы регулярного речного электротранспорта открылись 3 сентября. На них начали работу специалисты пассажирского сервиса ЦОДД. Более 30 сотрудников центра помогают пассажирам при посадке и высадке, подсказывают, как оплатить проезд, и рассказывают о маршрутах и изменениях в расписании.

К 2025 году в Москве появятся 5 новых причалов и 10 новых электросудов, 8 из которых уже были заложены на верфи.

