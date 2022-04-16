Скрипку стоимостью 100 тыс евро нашли возле мусорного бака в Париже – СМИ

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Фото: depositphotos/Elnur_
В Париже случайная прохожая обнаружила у мусорных баков скрипку стоимостью 100 тысяч евро. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Отмечается, что ранее данный инструмент был украден у музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде. Владельца скрипки женщина нашла через интернет.
По информации издания, женщина пожелала остаться неизвестной и не приняла у музыканта вознаграждение. Однако Тедде пригласил ее на майский концерт, посвященный 30-летию оркестра.
Ранее сообщалось, что в мусорном контейнере на остановке в Германии нашли картины XVII века. Полотна передали искусствоведам на оценку. Те пришли к выводу, что произведения, написанные маслом, оригиналы.
По предварительным данным, одна из работ с изображением портрета мальчика, могла быть написана голландским живописцем, учеником Рембрандта. Другая, возможно, принадлежит венецианскому художнику Пьетро Беллотти.
До этого во Франции дети обнаружили в доме дедушки два килограммовых слитка золота. Необычная находка была найдена во время игры.
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