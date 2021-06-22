В мусорном контейнере на остановке в Германии обнаружили картины XVII века

В Германии картины XVII века нашли в мусорном контейнере на остановке. Как пишут в зарубежных СМИ, о находке рассказал 64-летний местный житель.

Полотна передали искусствоведам на оценку. Те пришли к выводу, что произведения, написанные маслом, оригиналы.

По предварительным данным, одна из работ с изображением портрета мальчика, могла быть написана голландским живописцем, учеником Рембрандта. Другая, возможно, принадлежит венецианскому художнику Пьетро Беллотти. Дальнейшая судьба картин станет известна после выяснения их ценности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.