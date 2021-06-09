Автомобиль принцессы Дианы Ford Escort выставлен на аукцион в Англии за 56 тыс долларов

Фото: instagram.com/reemandansie
Автомобиль принцессы Дианы Ford Escort, которым она управляла порядка 40 лет назад, продадут на аукционе Reeman Dansie в юго-восточном английском графстве Эссекс. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что машину Диане подарил наследник престола принц Чарльз в качестве свадебного подарка.
Представитель Reeman Dansie Льюис Рабетт сообщил, что это достаточно скромный автомобиль, но принадлежность его первой владелицы к королевской семье делает его ценным. Машину с пробегом в 133,5 тысячи километров предварительно оценили в 56,6 тысячи долларов.
В материале говорится, что в 1990-х годах на аукционе был продан первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro. Сейчас он находится в Транспортном музее Ковентри.
Другую машину принцессы, Audi 80 Cabriolet 1994 года, приобрели в прошлом году за 82 тысячи долларов.
Ранее в Британии выставили на аукцион неизвестные письма принцессы Дианы, которые она отправляла другу семьи Роджеру Брамблу. Как отмечается, в письмах речь идет о разводе Дианы с принцем Уэльским Чарльзом, а также о публикациях писателя Эндрю Мортона, в которых говорилось о желании принцессы Уэльской покончить с собой.
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